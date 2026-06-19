Над ДНР за сутки уничтожили 17 дронов ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 17 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что 18 июня в Штабе обороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике сбили дрон, который пытался атаковать железнодорожную станцию в Ясиноватой. Противник для атаки использовал беспилотник «FP-2». 20 килограммовый осколочно-фугасный боеприпас уничтожили взрывотехники ФСБ.

Кроме того, над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 21 вражеский беспилотный летательный аппарат.

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