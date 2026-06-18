В Горловке ветерану спецоперации вручили ключи от квартиры. Фото: ТГ/Приходько

Ветерану спецоперации вручили ключи от квартиры в Горловке. В церемонии приняли участие глава городского округа Иван Приходько и руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

- Этот акт символизирует не только признание заслуг и самоотверженности, проявленных в ходе выполнения воинского долга, но и неизменную поддержку и заботу о тех, кто стоит на страже мира и безопасности нашей Отчизны, - сказал Приходько.

В Донецкой Народной Республике создают условия, в которых ветераны, вернувшиеся домой, чувствовали бы себя окруженными вниманием, уважением и необходимой помощью.

Ранее сообщалось, что государственный фонд «Защитники Отечества» расширил список подопечных, которым будет оказываться разноплановая поддержка. В него вошли две категории граждан. Это нововведение также распространяется и на Донецкую Народную Республику.

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