В ДНР фонд «Защитники Отечества» будет помогать еще двум категориям граждан. Фото: ТГ/Пушилин

Государственный фонд «Защитники Отечества» расширил список подопечных, которым будет оказываться поддержка. В него вошли две категории граждан. Это нововведение также распространяется и на Донецкую Народную Республику.

Теперь фонд будет помогать действующим военнослужащим, которые получили инвалидность, но остались в строю, а также ветеранам, которые отражали вторжение на приграничных территориях и тоже получили инвалидность.

- Для Республики это особенно важно - у нас больше всего ветеранов боевых действий, и для многих из них эта помощь будет ощутимой, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что 1 июня 2026 года филиалу фонда «Защитники Отечества» в ДНР исполнилось три года со дня открытия. За это время фонд организовал программы реабилитации, социальной адаптации и санаторно-курортного лечения. В честь годовщины в Донецком Доме молодежи «30/09» провели торжественное мероприятие.

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