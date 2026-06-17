Ложные приглашения: В Донецке предупреждают о сомнительных звонках родственникам бойцов СВО

Жителей Донецка призвали доверять только проверенным источникам информации и не реагировать на сомнительные приглашения по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке зафиксированы случаи, когда неизвестные лица звонят родственникам бойцов СВО и приглашают их на мероприятия, якобы организуемые администрацией городского округа Донецк.

Городские власти официально опровергли эту информацию. В мэрии подчеркнули, что она не соответствует действительности.

- Подобные мероприятия в администрации не проводятся! - говорится в заявлении.

Жителям напомнили, что вся общественно-значимая информация публикуется исключительно на официальных ресурсах администрации городского округа Донецк. Граждан призвали доверять только проверенным источникам и не реагировать на сомнительные приглашения, поступающие по телефону.

Напомним, ранее в Донецке официально опровергли информацию о массовых мероприятиях возле здания администрации ко Дню России. Обстановка в городе остается напряженной - ВСУ продолжают совершать атаки с применением БПЛА. В связи с этим любые неподтвержденные официальными ведомствами сведения о возможных мероприятиях и скоплениях людей стоит расценивать как провокацию.

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