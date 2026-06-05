В Донецке отменили массовые мероприятия на День России из-за угрозы атак ВСУ

Оперативная обстановка в Донецке остается напряженной. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке власти официально опровергли информацию о каких-либо массовых мероприятиях возле здания администрации ко Дню России. По словам главы городского округа Алексея Кулемзина, в городе зафиксированы случаи рассылки фейковых сообщений, призывающих граждан собраться у администрации городского округа.

Чиновник подчеркнул, что цель такой дезинформации - спровоцировать трагедию, воспользовавшись праздничной датой. Он прямо назвал происходящее попыткой противника организовать очередное преступление:

- Готовя очередное кровавое преступление, укронацисты пытаются собрать людей возле администрации городского округа Донецк ко Дню России, распространяя заведомо ложную информацию.

Кулемзин напомнил, что обстановка в городе остается напряженной: ВСУ продолжают наносить удары беспилотниками, из-за чего жизнь и здоровье мирных жителей находятся под угрозой. В связи с этим любые сообщения о возможных мероприятиях и скоплениях людей, не подтвержденные официальными ведомствами, следует считать провокацией.

- В связи с оперативной обстановкой массовые мероприятия 12 июня проводиться НЕ БУДУТ, - заявил глава города.

Власти настоятельно рекомендуют жителям проявлять максимальную бдительность и не реагировать на сомнительные анонсы и звонки. Всю общественно значимую информацию следует искать только на официальных ресурсах городского округа Донецк.

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