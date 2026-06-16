Глава ДНР сообщил, что дом молодежи «30/09» в Донецке посетили 126 тысяч человек с начала года. Фото: АГ ДНР

Дом молодежи «30/09» в Донецке - крупнейший в России - продолжает успешно работать. С начала года его посетили уже более 126 тысяч человек.

- В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» будем развивать молодежную инфраструктуру по всей территории ДНР, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании рассказал о развитии спорта в Республике. По его словам, в регионе впервые реализуют программу «Земский тренер» для сокращения дефицита кадров в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек. Также продолжают строить спортивную инфраструктуру. Сейчас в работе четыре крупных объекта.

Кроме того, в Доме молодежи «30/09» отметили 12-летие Республики. Кульминацией праздника стало уникальное водно-спортивное действо «Республика на волне».

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