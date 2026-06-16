В ДНР внесут две тысячи памятников в перечень объектов культурного наследия

В Донецкой Народной Республике внесут две тысячи памятников археологии в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания.

- Будем проводить работы по сохранению здания библиотеки им. Крупской в Донецке и Дворца культуры имени Кирова в Макеевке. Для них намерены добиваться статуса памятников федерального значения, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что несколько памятников из ДНР уже получили статус федерального значения. Особое место в списке занимает мемориальный комплекс «Саур-Могила» - один из главных символов освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 2014 году мемориал серьезно пострадал в ходе боев с ВСУ и был практически разрушен. По поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году его восстановили в кратчайшие сроки.

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