В ДНР подготовят более 25 тысяч многоквартирных домов к отопительному сезону. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике к следующему отопительному сезону подготовят более 25 тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве строительства ДНР.

Там уточнили, что в рамках работ специалисты отремонтируют более 567 тысяч квадратных метров кровли. Также восстановлению подлежат 37 тысяч метров внутридомовых трубопроводов централизованного отопления. А еще ремонт затронет 17 тысяч метров водоснабжения и 10 тысяч метров водоотведения.

- Подготовка к зиме - это масштабная и ответственная задача, требующая системного подхода и плотного взаимодействия всех участников процесса, - сказал министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе приступили к подготовке отопительных систем в образовательных учреждениях. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, для этих целей утвердили соответствующие планы проведения подготовительных работ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР готовятся ко второму этапу расселения жильцов из аварийного жилья

Планируется переселить 356 жителей из 146 аварийных квартир в ДНР (подробнее)