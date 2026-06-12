В ДНР готовятся ко второму этапу расселения жильцов из аварийного жилья

В ДНР будут расселять жильцов из аварийных квартир. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике переходят ко второму этапу расселения жильцов из аварийных квартир. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Напомним, в прошлом году регион стал участником программы расселения аварийного жилья, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Иванов, сейчас сформирован план до 2030 года.

- На текущий момент сформирован второй этап программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025-2030 годах», в рамках которого планируется расселение граждан из 26 многоквартирных домов в 8 муниципальных образованиях, - заявил он.

Всего под расселение попадают 146 квартир общей площадью порядка 11 тысяч квадратных метров - новые условия смогут получить 356 жителей.

Минстрой ДНР уже направил соответствующую заявку на финансирование в Фонд развития территорий (ФРТ). Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин подтвердил, что она одобрена.

По словам генерального директора ФРТ Василия Купызина, Фонд как оператор программы рассматривает заявки от субъектов, одобряет их и затем выделяет необходимое финансирование.

В Минстрое ДНР подчеркнули, что улучшение жилищных условий населения - один из ключевых приоритетов работы ведомства. Эта задача решается комплексно: через участие в национальных проектах, реализацию «Народной программы» партии «Единая Россия», а также за счет инфраструктурных мероприятий.

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