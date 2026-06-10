Школы и детские сады Мариуполя начали готовить к следующему отопительному сезону. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе приступили к подготовке отопительных систем в образовательных учреждениях. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, для этих целей утвердили соответствующие планы проведения подготовительных работ.

- В зданиях образовательных учреждений и на прилегающих к ним территориях наши коммунальные службы совместно с Филиалом «Мариупольтеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» проводят следующие мероприятия: выполняют плановые осмотры систем отопления и вентиляции; проводят ревизии котельного оборудования и тепловых узлов; проверяют теплоизоляцию трубопроводов; проводят гидравлические испытания (опрессовку) тепловых сетей, - рассказал Кольцов.

Он добавил, что на сегодняшний день специалисты провели опрессовку в 25 школах и 28 детских садах.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе перед началом учебного года появится три сертифицированные площадки ГТО. Они станут центрами притяжения для школьников, студентов и всех, кто стремится к здоровому образу жизни.

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