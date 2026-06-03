В Мариуполе продлят действие муниципальной программы по ремонту жилья на 2027 год

В Мариуполе продолжат помогать жителям в восстановлении пострадавших квартир. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе приняли решение продлить срок действия важной муниципальной программы, направленной на помощь жителям в восстановлении пострадавших в результате боевых действий квартир. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

- На 2027 год продлим действие муниципальной программы по ремонту жилья на условиях софинансирования, - заявил он.

Глава города обсудил детали реализации программы во время встречи с жителями Ильичевского района. Он напомнил, что программа ориентирована на тех собственников, чьи жилые помещения получили значительные повреждения и были признаны непригодными для проживания. Речь идет о владельцах квартир, которые уже получили денежную компенсацию, но не использовали ее по причине недостаточности средств.

Для участия в программе гражданам необходимо обратиться в управу внутригородского района по месту регистрации жилья. После подачи заявления специалисты оценят ущерб и определят объем необходимых ремонтных работ. Часть расходов покроет сам собственник за счет ранее полученной компенсации, а оставшуюся сумму предоставит бюджет городского округа.

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