Спортсмены ДНР завоевали золото и серебро на Первенстве РФ по легкой атлетике. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены ДНР завоевали золото и серебро на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в Челябинске. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Инесса Мазурик из Донецка стала чемпионкой в прыжках с шестом с результатом 4,15 метра. В острейшей борьбе она обошла соперницу из Санкт-Петербурга и выполнила норматив мастера спорта России. Дмитрий Сибирцев из Дебальцево завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами.

Швец поздравил спортсменов и их тренеров - Наталью и Максима Мазуриков и Юрия Короля - с заслуженными наградами.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре завершилось Первенство России по боксу среди юниорок (17–18 и 19–22 лет), посвященное памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Золото в весе до 50 кг среди девушек 17–18 лет взяла Светлана Яхонтова из Макеевки.

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