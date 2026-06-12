Детская студия ансамбля «Донбасс» представит ДНР на фестивале искусств в Сириусе. Фото: Минкультуры ДНР

Детская хореографическая студия ансамбля «Донбасс» представит Донецкую Народную Республику на фестивале искусств, который пройдет на федеральном территории «Сириус». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Там добавили, что юные артисты из Донецка уже отправились на мероприятие. На фестиваль студийцы везут четыре разноплановых, но одинаково ярких номера - «Барыня», «Девичий перепляс», «Весенний хоровод» и «Первый парень на деревне».

- Очень приятно и почетно войти в историю самого первого фестиваля и представить свое творчество его многочисленным участникам и гостям. Причем на фестивале наша студия будет единственным коллективом от Донецкой Народной Республики, а это значит, что мы олицетворяем не только свой коллектив, но и весь регион в целом, - говорит заслуженная артистка ДНР Оксана Белая.

Ранее сообщалось, что воздушные гимнастки из ДНР Ольга и Арина Клюевы, мама и 14-летняя дочь, покорили публику уникальным номером на ремнях с хула-хупами «Воспоминание».

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