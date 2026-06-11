Такой номер не имеет аналогов в мире: Воздушные гимнастки из ДНР Ольга и Арина Клюевы привезли «Золотую корону» с фестиваля «Принцесса цирка»

Номер про отношения мамы с дочкой принес Ольге и Арине Клюевым «Золотую корону». Фото: Личный архив семьи Клюевых

Воздушные гимнастки Донецкого цирка «Космос» Ольга и Арина Клюевы – мама и 14-летняя дочь привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка», который проходил в Саратове, «Золотую корону». На манеже одного из первых стационарных цирков России четыре дня выступали более ста артисток из шестнадцати стран.

ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

Ольга и Арина Клюевы покорили публику уникальным номером на ремнях с хула-хупами «Воспоминание». Ольга открывала альбом, и они вместе с дочерью проживали эмоции своей жизни, взлетая под купол цирка, вращая обручи.

– Дочь повзрослела, мама передала ей свой опыт. В определенный момент стало понятно, что пора дочь отпускать. И мама отходит на второй план, давая своему ребенку новый путь в ее жизни, – рассказала о замысле постановки корреспонденту «КП Донецк» титулованная воздушная гимнастка, режиссер-постановщик Донецкого цирка «Космос» Ольга Клюева.

Ольга Клюева открывала альбом, и они вместе с дочерью проживали эмоции своей жизни, взлетая под купол цирка и вращая обручи. Фото: Личный архив семьи Клюевых

Ольга Клюева открывала альбом, и они вместе с дочерью проживали эмоции своей жизни, взлетая под купол цирка и вращая обручи. Фото: Личный архив семьи Клюевых

Ольга Клюева открывала альбом, и они вместе с дочерью проживали эмоции своей жизни, взлетая под купол цирка и вращая обручи. Фото: Личный архив семьи Клюевых

Воздушному дуэту из ДНР рукоплескало даже жюри. Фото: Личный архив семьи Клюевых

Арина Клюева – участница любительской цирковой студии «Виват» Донецкого цирка «Космос». Фото: Личный архив семьи Клюевых

Номер «Воспоминание» воздушного дуэта из Донецкой Народной Республики не имеет аналогов в мире.

– Вдвоем с хула-хупами – такого в мире не существует, – говорит Ольга Клюева. – Нас поддержал гениальный композитор Сергей Кукузенко, который для номера «Воспоминание» написал такую музыкальную композицию, от которой у всех слезы на глазах. Он подчеркнул каждый наш нюанс, каждый наш момент.

Ольга и Арина Клюевы. Фото: Личный архив семьи Клюевых

Ольга Клюева, Юрий Кукузенко и Арина Клюева (справа налево). Фото: Личный архив семьи Клюевых

Ольга Клюева, Эдгард Запашный и Арина Клюева (справа налево)

ВЕСЬ ЗАЛ ВСТАЛ

Ольга и Арина Клюевы своим выступлением на фестивале продемонстрировали неподдельную искренность. Когда они закончили свой номер, весь зал встал. И жюри стоя аплодировало.

– Я не помню ни одного такого фестиваля, где единогласно победителей бы определили, – ни одного спорного вопроса не возникло в жюри. Десять членов жюри из разных стран мира выставили свои оценки. Никто не знал, какие. Потом общий итог все показал. Очень справедливо, – отметил на пресс-конференции генеральный директор – художественный руководитель Донецкого цирка «Космос», член жюри фестиваля «Принцесса цирка» Юрий Кукузенко.

Встреча победительниц международного фестиваля в Донецке с журналистами и руководством цирка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Встреча победительниц международного фестиваля в Донецке с журналистами и руководством цирка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Встреча победительниц международного фестиваля в Донецке с журналистами и руководством цирка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Встреча победительниц международного фестиваля в Донецке с журналистами и руководством цирка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Встреча победительниц международного фестиваля в Донецке с журналистами и руководством цирка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Оценивали участников фестиваля члены жюри из России, Казахстана, Беларуси, Франции, Германии, Вьетнама и Мексики. На церемонии награждения лауреатов дончанки Ольга и Арина Клюевы вместе с «Золотой короной» получили специальный приз государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) и специальный приз продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». Гран-при – у российской воздушной гимнастки на ремнях Дарья Руденко, блестяще выступившей на воздушных петлях. Ее номер стал кульминацией гала-шоу.

КОММЕНТАРИЙ

Вера КРОХМАЛЮК, заместитель министра культуры ДНР:

Вера Крохмалюк Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Всегда очень приятно, когда наши талантливые земляки привозят в историю нашего региона такие золотые, победные страницы. Донецкий край всегда славился талантливыми людьми. И цирковая школа здесь всегда была развита на достаточно высоком уровне. За все эти годы мы сохранили больше 20 самодеятельных цирковых коллективов, которые своим талантом прославляют наш регион.

СПРАВКА «КП»

Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка» – единственный в мире конкурс, где на манеж выходят исключительно женщины. Фестиваль проводится Российской государственной цирковой компанией при поддержке Министерства культуры РФ. Каждый год на престижном мероприятии собираются самые талантливые цирковые артистки со всего мира, чтобы побороться за звание «Принцесса цирка». В этом году в фестивале приняли участие прекрасные представительницы из России, Китая, США, Японии, Бразилии, Перу, Испании, Эфиопии, Италии, Вьетнама, Белоруссии, Молдовы, Казахстана – всего из 16 стран.

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