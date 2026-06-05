Галина Николаевна вместе с помощью из дальневосточных регионов передает бойцам свою новую книгу стихов «На горизонтах риска и любви» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ВЛАДИВОСТОК-ДОНЕЦК

В столицу ДНР прибыл межрегиональный патриотический автопробег «Путь к победе». Эту гуманитарную акцию, поддержанную Администрацией Президента России, организовал Спортивный социально-патриотический Союз Приморского края. Автоколонна проследовала от Владивостока до Донецка. Для мирных жителей и бойцов Донбасса активисты доставили 25 тонн благотворительного груза, собранного почти что всей страной. Это не только продукты питания, средства личной гигиены, лекарства и средства реабилитации, но и целый ассортимент актуального для передовой имущества, включая четыре транспортных средства, необходимых для эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Посылки защитникам Отечества собирали жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья и Южной части России. Всего 25 регионов страны!

В акции участвовали садики, школы – помощь доставлена практически со всей страны. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

В акции участвовали садики, школы – помощь доставлена практически со всей страны. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

Этикеток столько, что в «Выручалочке» решили вклеить их в альбомы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Делегация из Дальнего Востока преодолела около 12 тысяч километров за три недели, – рассказывает «КП Донецк» донецкая поэтесса, создатель и руководитель распределительного волонтерского центра «Выручалочка» и автономной некоммерческой организации культурного просвещения и социальной помощи «Паруса надежды» Галина Боженко. – Когда я встречала автопробег у въезда в Донецк, от мысли о масштабности и значении этой акции просто расплакалась и обнимала всю команду с искренними благодарными слезами на глазах. Мы провели торжественный прием гостей и с хлебом-солью, и с концертом. Всем участникам автопробега вручили благодарственные письма от нашей организации, эксклюзивные донецкие сувениры и подарки.

Александр Беликов и Галина Боженко

На концертной «палубе» корабля «Паруса надежды» звучали трогательные песни в исполнении донецких артистов и стихи донецких поэтов. В завершение программы - фуршет с первой клубникой.

Капитан корабля – поэтесса Галина Боженко оказалась в числе награжденных делегацией из Дальнего Востока. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

Фуршет для гостей. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

ВАРЕНЬЕ И МОЛИТВЫ

А потом гости вместе с дончанами развернули российский флаг, который дважды на знаменитом парусном фрегате «Паллада» обошел земной шар и теперь эта реликвия подарена «Парусам надежды» на вечное хранение. Обращает на себя внимание то, что каждый пакет, именная посылка или коробка с гуманитарной помощью в составе благотворительного груза оформлены с любовью.

В акции участвовали садики, школы – помощь доставлена практически со всей страны. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

– Когда выдавали ребятам помощь, открывали коробки, например от организации ветеранов Приморья, мы искренне радовались, – говорит донецкая поэтесса. – В начале в любой коробке были аккуратно сложенные детские письма. Дальше – вязаные носки. Достаем пару носков, передаем бойцу, а там – в одном носке боец обнаруживает баночку с домашним вареньем, на которой была молитва, а в другом носке – ленты с молитвами «Живые помощи» и маленькая записка «Дорогие наши, берегите себя и пусть Господь Бог бережет вас!».

Флаг, который дважды на парусном фрегате «Паллада» обошел земной шар, – теперь хранится в «Парусах надежды». Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

ДУХОВНАЯ СИЛА И МУДРОСТЬ НАРОДА

Какую коробку, ящик или мешок волонтеры не открывали – все аккуратно сложено и подписано. Из этих надписей видно, какое большое количество людей и организаций поделились теплом своего сердца. Галина Боженко выразила благодарность за масштабную помощь, адресованную военнослужащим и мирным жителям, руководителю Спортивного социально-патриотического Союза Приморского края Александру Беликову, его жене Олесе – единственной женщине в команде участников автопробега, а также всем истинным патриотам, которые приняли участие в акции и подтвердили, что главная сила нашей страны – в единстве нашего народа.

И теперь в День России в дальневосточном городе Белый Камень, что в Приморском крае, на фестивале будут говорить о поездке в Донбасс, о встречах в городе-герое Донецке и будет звучать песня, написанная на стихи донецкой поэтессы Галины Боженко «Остров Русский», а в столице ДНР с огромной благодарностью жители Донецка и республики получают помощь от своих соотечественников и снова и снова убеждаются в духовной силе и мудрости, в благородстве помыслов и поступков присущих большой семье народов России.

В акции участвовали садики, школы – помощь доставлена практически со всей страны. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

В акции участвовали садики, школы – помощь доставлена практически со всей страны. Фото: Архив АНО «Паруса надежды»

ЗАЛОЖИЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Донецкую «Выручалочку» Галина Боженко создала в конце 2014 года. Она началась фактически с 5 тонн муки, которую Галина Николаевна привезла с большой земли на деньги, которые получила в ломбарде в обмен на свою единственную золотую медаль, которой ее наградили за серию стихов о донбасских шахтерах. За все 12 лет работы «Выручалочки» и «Парусов надежды» здесь никому не отказали в помощи. Благотворительность – это огромный труд целой страны!

В самом начале, в 2014-м, в дело поддержки донбассовцев включились по просьбе Боженко 12 районов Кубани. Затем руку помощи протянул Липецк. На начало этого года через «Выручалочку» и «Паруса надежды» помощь получили более 100 тысяч военнослужащих, ветеранов и мирных жителей. А теперь и Дальний Восток не остался в стороне.

Сегодня «Выручалочка» опекает около 8 тысяч человек. Половина – это раненые и действующие военнослужащие, остальные – люди с тяжелыми заболеваниями, лежачие, инвалиды и одинокие старики.

В 2023 и 2024 годах «Выручалочка» с проектом «Сердца Донбасса с матерью Россией» и «Возможности доказываем делом» получила финансовую поддержку от Фонда Президентских грантов. Всего 12,5 миллионов рублей, которые были направлены на помощь землякам до копейки. А это значит, что добрых дел и спасенных жизней становится с каждым днем все больше и больше.

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