Донецкая поэтесса Галина Боженко для помощи землякам открыла «Выручалочку»

Наш корреспондент передал Галине Николаевне гуманитарную помощь для жителей прифронтовых поселков

«Комсомольская правда» провела акцию помощи жителям прифронтовых поселков еще летом, но неравнодушные дончане все продолжали нести вещи. На днях мы передали четыре пакета этих вещей в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи «Выручалочку», которой руководит наша давняя знакомая, хорошо известная читателям «Комсомолки» - донецкая поэтесса Галина Боженко. Она же и учредитель Народного Дома-Музея выдающегося онколога, академика Григория Бондаря. В день нашего визита Галина Николаевна отправила «Газель» с гуманитарной помощью в терцентр социального обслуживания Снежного и для пунктов обогрева.

Галина БОЖЕНКО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕДАЛИ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ САХАНКИ

Прямо у входа в «Выручалочку» вижу аккуратно сложенные и маркированные коробки.

- У вас в коридоре еще пять больших коробок стоит, - говорю я, передавая Галине Николаевне наши пакеты с вещами.

- Это для детей прифронтовой Саханки, заявку на помощь сделала школа этого поселка, а мы передали просьбу в адрес московской городской организации ВЖС «Надежда России» во время телемоста, женщины этой организации откликнулись сразу и вот она, поступившая к нам помощь для наших детей, которая прибыла с очередным гуманитарным конвоем из России.

- Как удалось доставить адресную гуманитарку ?

- 22 августа наша женская общественная организация «Надежда Донбасса» провела телемост с одноименной московской городской организацией. Мы попросили российских женщин помочь детворе, живущей фактически на передовой, спортивной одеждой, обувью и канцелярией. Все это приобрели и передали женщины московской общественной организации «Надежда России» при активной поддержке депутатов фракции КПРФ ГосДумы России.

Помощью довольны и мама Катя и Ариша. Фото: из архива Галины Боженко

- Галина Николаевна, как организуете помощь нуждающимся людям?

- Через свои страницы в Одноклассниках и Фейсбуке объявляю сбор или срочный сбор, если кому-то надо помочь быстро. За неделю мы собрали и отправили 5 машин гуманитарной помощи для жителей прифронтовой Александровки и Петровского района. Увидеть ассортимент помощи и ее объемы приезжал лично глава администрации поселка Александровка Константин Чалый. Константин Викторович выразил слова благодарности и сказал, что это именно то, в чем сейчас очень нуждаются жители поселка. В Александровку отправили пять машин собранной дончанами гуманитарки, в том числе одна - со стройматериалами и мебелью, а четыре машины - с одеждой, обувью, постельным бельем и кухонными принадлежностями.

МОЛОДАЯ МАМА С ДВУМЯ ДЕТЬМИ ОТЧАЯЛАСЬ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ

Игрушки для маленькой Ариши от «Выручалочки». Фото: из архива Галины Боженко

- Кому уже оказали адресную помощь?

- Недавно в соцсетях посмотрела видео, на котором одинокая молодая мама со слезами обращалась к людям: «У меня двое деток, помогите, пожалуйста. Я больше так уже не могу». Я пригласила 19-летнюю Карину в «Выручалочку» и передала ей теплые вещи для детей. Помочь молодой маме откликнулось много земляков, у нас волонтеры с золотыми сердцами. И вместе нам все удалось.

Еще помогли девочке-сироте, у нее за два месяца умерли родители. Сама она с золотой медалью окончила школу, и в этом году поступила в Донецкий медицинский университет имени М. Горького. Мы продолжаем патронировать эту девочку и оказывать ей поддержку.

В кабинете Галины Николаевны вся стена увешана грамотами и благодарностями. Отмечены ее достижения не только в поэзии, но и в благотворительной деятельности. Есть благодарность за активное участие в восстановлении Донецкой Народной Республики, проявление активной гражданской позиции. Галину Боженко наградили за плодотворное сотрудничество те, кто активно помогает жителям ДНР и сейчас. Среди них - Российский союз ветеранов Афганистана, общественная организация из Осетии (Владикавказ), Лига психологов из Краснодара, Кубанское казачество.

ВМЕСТО ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОСИДЕЛОК – ГУМКОНВОИ

Донецкая поэтесса Галина Боженко для помощи землякам открыла «Выручалочку» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- С чего началась «Выручалочка»?

- Еще до войны я была президентом благотворительного Фонда «Открытое сердце». Сейчас он переформатировался в «Выручалочку», которая находится по одному адресу с Народным Домом-Музеем академика Григория Бондаря.

В 2015 году после Первого республиканского фестиваля поэзии, который я проводила возле памятника Пушкину в Донецке, вокруг меня объединились поэты, с которыми мы создали Донецкий городской литературно-музыкальный клуб «Открытое сердце Донбасса», опыт работы в клубе показал, что наши люди очень нуждаются во всесторонней помощи, наши поэты и музыканты-участники клуба не остались в стороне и решили активно помогать людям, хотя многие и сами нуждались в помощи. Тогда я и поняла, что мне нужно не только литературные заседания проводить, но и организовывать действенную гуманитарную помощь своим землякам, опираясь на личные связи и дружеские контакты.

Начиная с 2014 года я веду работу по оказанию гуманитарной помощи, с течением времени эта работа активизировалась и на сегодня ко мне с просьбой о помощи обратилось более 11000 человек и всем до единого помощь была оказана, о чем свидетельствуют документы. Обращались люди, чье жилье разрушила украинская артиллерия, многодетные семьи, старики и инвалиды. У нас на учете состояло 3500 человек, в том числе сотрудники семи больниц Донецка, коллектив республиканской детской библиотеки имени Кирова, переселенцы из Дебальцево, Углегорска и Широкино, старики из хосписа. Когда каждый день ВСУ наносили артудары, очень было тяжело: порою не хватало грузчиков и приходилось вдвоем с водителем заниматься погрузкой и разгрузкой. Мне очень помогали мои одноклассники, живущие на Кубани, друзья и земляки-кубанцы, вместе с которыми организовывала доставку из России гуманитарной помощи. Но чаще приходилось включаться в процесс самой и находить варианты сбора, хранения, оплаты и доставки, а так же погрузки-разгрузки гуманитарной помощи. Сама курировала и сопровождала доставку из Краснодарского края продуктов питания, вещей, постельного белья и лекарств, перевязочных материалов, овощей, фруктов, борщевых наборов. Детям ДНР помогали их сверстники из Краснодара и Краснодарского края. Ученики краснодарской гимназии №33 и кущевской школы №2 передавали тетрадки, дневники, ручки, карандаши - все, что нужно для занятий в школе.

Донецкая поэтесса Галина Боженко для помощи землякам открыла «Выручалочку» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Чем занимается «Выручалочка» еще?

- Бывает, приходят люди посоветоваться, к какому врачу им обратиться. И это касается не только онкологических заболеваний. Две недели назад я патронировала одинокую 80-летнюю старушку, ветерана труда. Она почти ничего не видит. Буквально за руку отвела ее в больницу, помогла там подняться по ступенькам и две недели мы проводили все нужные исследования для госпитализации и последующего хирургического лечения. Операция прошла успешно и нашу подопечную уже выписали домой. Помогаем и молодежи. Стараемся помочь и советом и делом. Ни одному человеку из тех, кто обратился к нам за помощью, не отказали.

25 ЛЕТ ЧИТАЛА СВОИ СТИХИ ОНКОБОЛЬНЫМ ПРЯМО В ПАЛАТАХ

- А когда в первый раз занялись благотворительностью?

- 35 лет назад, когда еще был жив Григорий Бондарь. С ним меня познакомили, и Григорий Васильевич узнав, что я пишу стихи, пригласил меня к сотрудничеству. Он усмотрел в моем поэтическом таланте инструмент работы с больными людьми. Я не понимала, какое может быть сотрудничество с поэтессой в сфере медицины. Академик Бондарь узрел в поэтическом слове инструмент, который может вдохнуть в пациента силы к выздоровлению, надежду, веру в жизнь, а это главное в работе с больным человеком. 25 лет я ходила читать стихи больным людям в платах Донецкого онкологического центра. Я не только читала стихи, а и привозила в онкоцентр интересных артистов, мы проводили концертные встречи с больными и коллективом сотрудников онкоцентра, что имело свое положительное влияние для работы учреждения. И в 2013 году за эту работу была награждена Знаком «За высокую социальную отвественность».

Уже 30 лет выходят из печати новые книги поэтессы Галины Боженко и в период своего гуманитарного сотрудничества с онкоцентром, половину каждого тиража поэтесса отдавала больным людям, чтобы они не опускали рук, чтобы имели надежную моральную поддержку.

Благодаря Галине Николаевне в онкологическом центре побывало много артистов самых разных жанров: гитаристов, артистов балета, пианистов, скрипачей, солистов и поэтов. Григорий Бондарь поддерживал это начинание, поскольку и сам был человеком творческим и понимал значение искусства в исцелении человека. Академик был убежден, что исцеляя больного, надо, параллельно с телом, лечить его душу.

«Комсомольская правда» уже сообщала своим читателям, что известная донецкая поэтесса Галина Боженко, которой пятнадцать лет назад Григорий Бондарь подарил вторую жизнь, была инициатором, учредителем и создателем Народного Дома-Музея его имени. Он открыт за счет личных средств бывших пациентов Григория Васильевича, его бывших учеников, друзей, земляков и коллег.

Изыскивать гуманитарную помощь становится сложнее и Галина Николаевна говорит:

- Я очень благодарна землякам-дончанам, которые поддерживают нуждающихся всем, чем могут.

Кстати, перед тем, как везти вещи в «Выручалочку», нужно списаться с Галиной Николаевной в соцсетях или ей позвонить. Подключайтесь к этой большой и благородной работе! Вместе мы сможем все!

Адрес пункта приема и выдачи гуманитарной помощи «Выручалочка»: Донецк, улица Куйбышева, дом № 260а (район железнодорожного вокзала, напротив обойного рынка).