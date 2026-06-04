«Без слез и надрыва говорить невозможно»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

На «Аллею Ангелов» люди несут живые цветы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

1 июня 2022 года Медиагруппа «Комсомольская правда» и Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили мультимедийный проект «ПОСВЯЩЕНИЕ АНГЕЛАМ. Свидетели правды». На сайте alleyaangelov.ru можно прочитать истории погибших детей Донбасса, посмотреть видео и зажечь свечу в память о каждом убитом киевским режимом ребенке.

– О погибших детях Донбасса без слез и надрыва в сердце говорить невозможно. На протяжении всех этих лет дети погибали во дворах своих домов, по дороге в школу, на руках своих матерей. И сегодня все продолжается – дети по-прежнему гибнут, - отметила в беседе с корреспондентом «КП» российская телеведущая, певица, актриса, общественный деятель Елена Север. Если ваше сердце не может молчать, присылайте на сайт стихи, рисунки и другие произведения. С начала боевых действий в Донбассе погибли более 300 детей, тысячи - ранены. «Комсомолка» продолжает рассказывать истории невинно убиенных детей.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ

Горловчанин Илья Москвитин с малых лет мечтал стать военным. Когда ему исполнилось восемь лет, на день рождения родители подарили Илье военную форму. Открыв подарок, мальчик расплакался от радости. Все удивились: «Почему ты плачешь? Ты же всегда хотел военную форму». Он ответил: «Куда же я буду ходить в ней? В школу – не то. А во дворе гулять жалко…».

А через время в своем микрорайоне Илья встретил ребят в военной форме и красных беретах. Это были юнармейцы. Так с августа 2017 года мальчик стал членом военно-патриотического клуба «Патриот» отделения «Юнармии» в Горловке.

Илья старался не отставать от старших ребят. На занятиях по начальной военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи показывал отличные результаты. О военном деле он знал все, что полагается знать юнармейцу. Активно участвовал в соревнованиях и показательных выступлениях клуба.

В 2023 году Илья окончил 9 классов и поступил в Енакиевский индустриально-технологический техникум на сварщика.

– В комнате отчего дома у Ильи была собрана коллекция военно-патриотической символики. Он стремился к своей мечте – быстрее вырасти и стать на защиту Родины. Ничего не предвещало беды. 18 марта 2024 года Илья приехал в родную Горловку, где наступил на украинскую противопехотную мину «Лепесток». Ему исполнилось всего 15 лет. Вечная память Илье. Мы скорбим о гибели друга, он навсегда останешься в наших сердцах, – сказали юнармейцы.

Илья Москвитин. Фото: Юнармия ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ПОГИБЛА С ОТЦОМ

5-летняя Аделина Козлова жила с мамой и папой в родном Родинском, что под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Город был освобожден российскими военнослужащими от украинских националистов в конце 2025 года. Семье часто приходилось прятаться в подвале, поскольку над Родинским роились ударные дроны ВСУ.

23 марта 2026 года вражеские БПЛА пробили плиту перекрытия над подвалом и Аделину ранило в ногу.

– Ткани зашивали наживую, – рассказывает «КП Донецк» дедушка погибшей девочки Константин. – Не хватало частички кости… Дочка проплакала сутки, и мы решили, не дожидаясь эвакуации, действовать самостоятельно.

Отец девочки Антон утром следующего дня повез дочь в другой населенный пункт на велосипеде с плакатом «Раненный ребенок», чтобы там ей оказали квалифицированную медицинскую помощь и спасли ножку. Аделина сидела у него на плечах. А мама девочки ехала на другом велосипеде сзади.

Аделина Козлова. Фото: Предоставлено мамой погибшей девочки

Вдруг в небе появились три украинских дрона, сбросивших заряды. Семье чудом удалось увернуться, и они продолжали двигаться вперед. Но четвертый большой дрон своим сбросом убил девочку с отцом. Мать погибшего ребенка – Мария чудом выжила.

– Аделина хотела проводить время на улице, где нет дронов и взрывов. Она мечтала пойти в садик и без опаски общаться со сверстниками на игровых площадках, – сообщила Мария.

Девочка очень любила рисовать и ни дня не проводила без карандашей. Еще мечтала о нескольких котятах, они часто присутствовали в ее рисунках.

ПОДОРВАЛСЯ НА МИНЕ

Житель Докучаевска, что в 40 километрах от Донецка, Егор Седнев не дожил одного дня до своего 12-летия. Он подорвался на украинской мине на центральном карьере города. Туда, 10 апреля, он ходил с двоюродным братом прогуляться и пофотографироваться.

– В произошедшее трудно поверить, – рассказывает бабушка погибшего мальчика Лина Седнева. – Егора все любили. Он был добрым и отзывчивым. Внук помогал дедушке и отцу. Они что-то копают, крутят, вертят – он всегда с ними. И мне всегда старался помочь. За собой всегда мыл тарелку, говорил: «Бабушка, давай тебе помогу подмести». К нашему двору приходили его друзья, общались на разные темы. Трудолюбие Егора отмечали и учителя: «Егор на всех субботниках!». А еще говорили, что он растет честным. Если не прав, всегда извинится, признает ошибку и постарается исправить ее.

Егор Седнев. Фото: Предоставлено бабушкой погибшего ребенка

Егор Седнев мечтал стать строителем. Участвовать в восстановлении Республики; отстраивать то, что разрушили украинские боевики. В последний день, перед роковой прогулкой, мальчик пришел со школы с горящими глазами.

– Бабушка, я пришел, – вспоминает слова внука Лина Анатольевна. – Все хорошо, замечаний нет. Домашку уже написал. В школе пройдет «Зарница». Мы с пацанами будем штурмовиками, а девчонки – медсестрами и саперами.

Егор был скромным, никогда для себя ничего не просил.

– Мы спросили у него, какой подарок он хочет на свой день рождения. Егор ответил, что у него все есть. Я не отступала, и он сказал: «Футбольный мяч». Получилось так, что этот мяч мы положили на его могилу, – со слезами на глазах говорит бабушка погибшего ребенка.

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