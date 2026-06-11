В Мариуполе провели практическое занятие для студентов-целевиков. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

В Мариупольском строительном профильном колледже в рамках профориентации по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» специалисты ФАУ «РосКапСтрой» провели практическое занятие для студентов-целевиков.

Встреча прошла в лаборатории испытания строительных материалов. Будущим строителям показали, как с помощью гидравлического пресса проверяют на прочность железную арматуру - выявляют дефекты, целостность корпуса и отсутствие деформаций, подтверждают способность материала выдерживать повышенное давление. Для студентов такие занятия особенно ценны: они получают практические навыки, которые пригодятся в профессии.

Напомним, что на улице Олимпийской в Мариуполе завершается восстановление девятиэтажного дома, который сильно пострадал в 2022 году. Первый подъезд тогда получил критические повреждения - его полностью демонтировали. Теперь на этом месте стоит новая секция, построенная по старому проекту, но с применением современных технологий.

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