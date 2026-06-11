Хуснуллин сообщил, что в Донецке приступили к ремонту политехнического колледжа

В Донецке приступили к ремонту политехнического колледжа. Фото: Правительство России

В Донецке приступили к капитальному ремонту здания политехнического колледжа. Свою историю он ведет с 1929 года. Тогда в здании был образован Сталинский металлургический техникум. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- За годы своего существования учебное заведение подготовило более 25 тысяч специалистов для промышленных отраслей региона. На сегодняшний день начался капремонт корпуса колледжа общей площадью около 5 тыс. кв. м. Строителям предстоит заменить кровлю и окна, отремонтировать фасад и привести в современный вид внутренние помещения, в том числе спортивный зал. Также на объекте будут обновлены инженерные системы, - рассказал Хуснуллин.

Работы на объекте ведутся под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что накануне Дня защиты детей в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хуснуллин поручил восстановить жилые дома рядом с Иверским монастырем в Донецке

Объекты в Куйбышевском районе Донецка раньше были под постоянными обстрелами ВСУ (подробнее)