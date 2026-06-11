В ДНР создадут Единый региональный центр социализации и адаптации

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Фото: МАКС/Пушилин

В Донецкой Народной Республике создадут Единый региональный центр социализации и адаптации. Он будет направлен на комплексную психологическую и социальную помощь ветеранам боевых действий. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам заседания Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».

Участники заседания обсудили ключевые направления дальнейшего развития системы поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей.

- Договорились масштабировать наш опыт в другие российские регионы. Это касается эффективных проектов по адаптации жилья, реализованных совместно с Госкорпорацией «Росатом», внедрения технологий бережливого производства в социальной и медицинской сферах, оптимизации процесса диспансеризации участников СВО, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что ветераны-защитники из Донецкой Народной Республики приняли участие в параспартакиаде в Элисте.

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