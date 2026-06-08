Ветераны-защитники из ДНР приняли участие в параспартакиаде в Элисте. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

В столице Калмыкии, Элисте, завершилась II Межрегиональная параспартакиада имени майора Андрея Кунакова. Спортивная арена «Ойрат-Арена» стала местом встречи настоящего воинского братства, объединив ветеранов-защитников Родины из семи регионов России: Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. Участники соревнований продемонстрировали невероятную силу воли, доказав, что для настоящего мужества не существует преград. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Ветераны-защитники из ДНР приняли участие в параспартакиаде в Элисте. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Честь Донецкой Народной Республики защищала команда ветеранов боевых действий, которые находятся на персональном сопровождении в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». В состав сборной вошли Василий Первухин, Валентин Гречка, Максим Нахабин, Сергей Величко, Арзуман Симонян и Владимир Стрельцов. Они соревновались в семи спортивных дисциплинах, среди которых были пауэрлифтинг, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, стрельба из лука, настольный теннис и традиционная игра в кости «альчики».

Ветераны-защитники из ДНР приняли участие в параспартакиаде в Элисте. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Главным триумфатором в составе сборной ДНР стал Максим Нахабин. В упорной борьбе он завоевал почетное второе место в дисциплине «настольный теннис стоя» среди спортсменов с поражением нижних конечностей. Сам Максим признался, что за этим серебром стоит колоссальный труд и борьба с физической болью и усталостью.

Ветераны-защитники из ДНР приняли участие в параспартакиаде в Элисте. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

- Конечно, я мечтал о первом месте. Но второе место - это тоже огромная победа. Это доказательство того, что даже в самых сложных условиях можно достичь отличных результатов, если верить в себя и идти до конца. Я горжусь своим выступлением и благодарен за этот бесценный опыт, - сказал Максим Нахабин.

Прошедшая параспартакиада стала для ветеранов не просто площадкой для спортивных состязаний, но и важнейшим этапом социальной и физической реабилитации. Здесь защитники Отечества смогли почувствовать себя частью большой и дружной команды, найти новых друзей со всей России и получить мощный заряд уверенности в собственных силах для дальнейшей мирной жизни.

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