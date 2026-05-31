Выжил на минном поле: Ветеран боевых действий из ДНР Денис Мулявко после ранения вернулся в строй

Водитель на шахте Денис Мулявко встал на защиту Донбасса в 2019 году. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать всестороннюю адресную помощь защитникам Донбасса. Одним из подопечных фонда стал Денис Мулявко. Его история - это путь настоящего мужчины, чей характер ковался в суровых буднях шахтерского края. Уроженец Ждановки, он с ранних лет привык к тяжелому труду: после окончания профессионального училища в Старобешевском районе Денис работал в коммунальной сфере, обеспечивая теплом жилые дома, а позже трудился водителем на шахте «Ждановская». Однако в 2019 году он принял решение сменить мирную профессию на защиту Родины, добровольно вступив в ряды инженерных войск Донбасса.

Служба в саперных подразделениях всегда сопряжена со смертельным риском. В 2020 году во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Набережное Денис вместе с сослуживцами оказался на минном поле. Несмотря на тяжелое ранение, несгибаемая воля помогла ему не только выжить, но и вернуться в строй после длительной реабилитации. С началом специальной военной операции боевой путь ветерана пролегал через Мариупольское направление, освобождение Запорожской области и Луганской Народной Республики.

Завершив службу в августе 2022 года, он вернулся к гражданской жизни. За поддержкой в адаптации он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества», где его делом занялась социальный координатор Татьяна. Благодаря профессиональному сопровождению ветеран смог в кратчайшие сроки оформить удостоверение ветерана боевых действий и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Экспертиза установила прямую связь между ранением и выполнением боевых задач, что позволило герою получить положенные выплаты согласно Указу №137 Президента РФ.

Помимо юридической помощи, фонд оказал ветерану содействие в бытовой адаптации. Поскольку Денис получил инвалидность вследствие ранения, его жилье было специально переоборудовано для более комфортного проживания. Сегодня защитник Донбасса находит покой в любимом хобби - рыбалке.

- История этого ветерана - рассказ о стойкости, мужестве и верности своему народу. О человеке, который доказал: сила духа способна преодолеть любые преграды, а любовь к Родине - это не слова, а поступки, - рассказала соцкоординатор о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что ветеран боевых действий из ДНР Игорь Вьюнов вернулся на горное предприятие после тяжелого ранения.

