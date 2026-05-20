«Шахта закаляет характер, мы привыкли землю грызть, а пришлось грызть врага»: Ветеран боевых действий из ДНР вернулся на горное предприятие после тяжелого ранения

Шахтер Игорь Вьюнов встал на защиту Донбасса в 2014 году. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать адресную поддержку героям Донбасса, чьи судьбы неразрывно связаны с историей региона. Один из них является Игорь Вьюнов, потомственный горняк и многодетный отец, ставший символом несгибаемой воли.

Как сообщили «КП Донецк» в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР, Игорь родился в большой семье - у него пять братьев и две сестры. До 2014 года он работал подземным электрослесарем.

- Работа на шахте - каторжный труд: темнота, пыль, ежедневный риск. Но я любил свое дело. Шахта закаляет характер, под землей лишних слов не говорят, там каждый чувствует спиной другого. Шахтеры - народ упертый. Мы привыкли землю грызть. А потом война пришла на нашу землю в 2014 году. Значит, придется грызть врага, - сказал защитник Донбасса.

В 2014 году, когда начались обстрелы мирных городов со стороны ВСУ, Игорь не колебался. Все пятеро братьев Вьюновых в один день встали на защиту Родины.

Боевой путь Игоря длился с 2014 по 2019 год. За это время он прошел через самые горячие точки: Горловку, Пески, Авдеевскую промзону. Самое тяжелое испытание ждало его в феврале 2015 года в районе Дебальцево. Грузовик «Урал», в котором ехали бойцы, попал под прямой удар РСЗО «Смерч».

- Меня спасли чудом ребята из смежных подразделений: затащили в траншею и оказали первую помощь. Дальше - вереница госпиталей, операции, наркоз, бесконечные перевязки. Врачи говорили, что, возможно, ногу сохранить не удастся. Но я выкарабкался. Ногу спасли, но ходить пришлось учиться заново. Рука с тремя пальцами навсегда осталась искалеченной, но я научился делать ей все, что нужно, - вспоминает ветеран.

Несмотря на тяжелое ранение, Игорь Вьюнов принял решение вернуться на передовую. Он разработал искалеченную руку и научился в совершенстве владеть оружием, став командиром расчета автоматического станкового гранатомета (АГС-17).

- Как я мог остаться дома, когда братья там, когда ребята воюют? Я не мог сидеть сложа руки, - подчеркнул ветеран.

Игорь прослужил до 2019 года. Война нанесла семье еще один тяжелый удар: в год его увольнения в запас один из братьев Игоря, с которым они вместе начинали путь в 2014 году, погиб, подорвавшись на мине.

- Земля ушла из-под ног. Братья воевали вместе, прикрывали друг друга, верили, что их пуля не возьмет. Я не смог больше. Не то чтобы струсил, просто внутри что-то надломилось. Когда брат рядом с тобой воюет, а потом его не становится… Это как будто сердце вырезали. Уволился в запас, понимал, что дальше воевать не смогу, психика не выдержит, а на войне нельзя быть сломленным. Подвел бы других. Ушел тихо, без громких прощаний, - с грустью вспомнил защитник Донбасса.

Вернувшись в мирную жизнь, Игорь нашел спасение в труде. Он восстановился на родной шахте в должности подземного электрослесаря. По его словам, тяжелая работа под землей стала лучшим лекарством от тяжелых мыслей. Несмотря на серьезные ранения руки и ноги, мужчина не оставил спорт: ежедневные тренировки с гантелями, отжимания и подтягивания помогают ему держать себя в форме и чувствовать вкус к жизни.

Семья братьев остается сплоченной и сегодня. Кто-то из них продолжает службу, кто-то восстанавливается после ранений, но все они поддерживают друг друга и заботятся о престарелой матери, которая дождалась сыновей с передовой.

О филиале фонда «Защитники Отечества» Игорь узнал от своего брата Михаила, который работал там. Брат, не понаслышке знающий о проблемах ветеранов, настоял на том, чтобы он встал на сопровождение.

Социальный координатор Анастасия уже помогла Игорю оформить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас работа фонда сосредоточена на медицинских и юридических вопросах: подтверждении полученных травм и оформлении всех положенных льгот и выплат.

