Ветераны боевых действий из ДНР участвуют в турнире по нардам в Ставрополе

Четыре ветерана боевых действий из Донецкой Народной Республики принимают участие в турнире по нардам, который в эти дни проходит в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
- В первый день соревнований состоялось знакомство участников и были сыграны тренировочные партии, что позволило спортсменам адаптироваться к условиям турнира, - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас Виктор Балабан, Сергей Куделин, Валентин Гречка и Назар Куринный из ДНР приступили к основному этапу соревнований «Нарды без границ».
Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий из ДНР представили Республику на «Кубке Героев» по плаванию в Пскове. Также участие в соревнованиях приняли ветераны из Севастополя, ЛНР, Республики Марий Эл, Краснодарского края, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ярославской областей.
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