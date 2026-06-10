Ветераны боевых действий из ДНР участвуют в турнире по нардам в Ставрополе. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Четыре ветерана боевых действий из Донецкой Народной Республики принимают участие в турнире по нардам, который в эти дни проходит в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

- В первый день соревнований состоялось знакомство участников и были сыграны тренировочные партии, что позволило спортсменам адаптироваться к условиям турнира, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас Виктор Балабан, Сергей Куделин, Валентин Гречка и Назар Куринный из ДНР приступили к основному этапу соревнований «Нарды без границ».

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий из ДНР представили Республику на «Кубке Героев» по плаванию в Пскове. Также участие в соревнованиях приняли ветераны из Севастополя, ЛНР, Республики Марий Эл, Краснодарского края, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ярославской областей.

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