34 юных художника победили в конкурсе «Русская весна в красках» в ДНР. Фото: ТГ/Желтяков

34 юных художника стали победителями республиканского конкурса детских рисунков «Русская весна в красках». Мероприятие приурочили к памятным датам Русской весны. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Работы оценивали в четырех номинациях: портреты участников событий, хроника весны 2014 года, жанровые сцены жизни Донбасса, а также портреты с текстовым сопровождением. Победителей и их наставников поздравили с заслуженными наградами.

Выставка работ будет открыта в Донецком республиканском художественном музее до 30 июня.

Ранее сообщалось, что заслуженный ансамбль танца «Зарево» Центра славянской культуры вернулся с высокими наградами с Международного хореографического конкурса «Сила притяжения». Коллектив получил лауреатство I степени в номинации «Народный танец», лауреатство I степени в номинации «Народный стилизованный танец» и Гран-при конкурса.

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