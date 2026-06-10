В Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадали два человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата противника в Центрально-Городском районе Горловки был также ранен мирный житель.

Кроме того, в центре Горловки повреждены автомобили.

Напомним, что 9 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали восемь мирных жителей. На Донецкой кольцевой автодороге у села Яковлевка (Ясиноватский округ) пострадали пять работников дорожного предприятия.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике 8 июня в результате атак украинских ударных дронов погиб один человек и еще двое мирных жителей пострадали.

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