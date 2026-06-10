«Южная» группировка войск ВС РФ уничтожили 15 автомобилей ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы ВС Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили 15 автомобилей ВСУ в Донецкой Народной Республике. На этом же направлении украинские боевики потеряли пять боевых бронированных машин.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполье и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки потери вооруженных формирований Украины на этом направлении составили более 160 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что артиллерийские подразделения продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и военную инфраструктуру на Константиновском направлении.

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