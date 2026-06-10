Российские войска улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России улучшают тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка.

- Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Министерстве обороны России.

При этом бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Святогорск.

А военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Василевка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 325 военнослужащих.

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