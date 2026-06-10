Глава Якутии Айсен Николаев поздравил золотых медалистов в школах Докучаевска. Фото: Представительство МИД России в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил золотых медалистов в школах Докучаевска Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в молодежном центре с ИТ-центром. Об этом сообщили в Представительстве МИД России в Якутске.

- Вы обязательно поступите в лучшие вузы страны, закончите их, станете теми людьми, которые будут двигать вперед Донбасс и всю нашу великую страну. Идет специальная военная операция, уверен, победа будет за нами. Нет сомнений, в мирной жизни Докучаевск станет цветущим городом, а мы, как шеф- регион, всегда будем вместе с вами, - обратился к выпускникам Николаев.

Якутия с 2022 года восстанавливает инфраструктуру городов Кировское и Докучаевск.

Ранее сообщалось, что Айсен Николаев проверил, как ведется восстановление объектов в Докучаевске. По итогам проверки он провел совещание в администрации городского округа.

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