В Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Фото: Представительство Санкт-Петербурга в Мариуполе

Санкт-Петербург продолжает поддерживать жителей Мариуполя. В город прибыла очередная партия гуманитарной помощи, организованная при поддержке представительства Северной столицы. В этот раз помощь адресовали самым уязвимым категориям - семьям с детьми-инвалидами, малышам и школьникам. Об этом сообщили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

Мариупольский фонд «Радость» получил детскую одежду и летние головные уборы. В специализированные школы доставили джемперы, поло, брюки и шорты для мальчиков и девочек. Для новорожденных привезли памперсы и легкие головные уборы. В досуговый центр и для участников «Юнармии» передали продукты и одежду.

Помощь организовали неравнодушные общественные деятели при поддержке Представительства Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что школьники из Мариуполя встретились с космонавтом Андреем Бабкиным на территории детского оздоровительного комплекса «Дружных» в Санкт-Петербурге.

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