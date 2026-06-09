В ДНР «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве (архивное фото) Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Донецкой Народной Республике «по горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитета России по ДНР.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 июня 2026 года, потерпевший ехал на велосипеде мимо Дворца культуры шахты имени Абакумова в Донецке. Там же он увидел драку, решил вмешаться, однако один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в мужчину. А затем скрылся с места преступления. Сам потерпевший скончался по дороге в больницу.

Задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Макеевке сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за незаконное хранение оружия. Его заметили на улице в ночное время суток. Сотрудники вневедомственной охраны быстро отреагировали на попытку бегства и задержали мужчину. Подозреваемого передали полицейским.

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