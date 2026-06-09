Донецкий молодежный театр получил награды на фестивале в Севастополе

Артисты Донецкого молодежного театра представили регион на Х Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Сказочное королевство – 2026». Там же творческий коллектив получил диплом «Королевское братство» и диплом «Королевский музыкант». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.
Там добавили, что выступление труппы из Донецкой Народной Республике сопровождалось бурными овациями.
- Мы получили колоссальное удовольствие! Спектакль Донецкого молодежного театра - это невероятный взрыв энергии, потрясающая музыка и очень живое общение с залом. Дети хохотали, подсказывали Незнайке, а в финале аплодировали стоя. Спасибо артистам за то, что привезли нам такой настоящий, искренний праздник, - говорит жительница Севастополя Елена.
Ранее сообщалось, что донецкие артистки покорили фестиваль циркового искусства в Саратове. Они завоевали золотую корону.
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