До конца 2026 года в ДНР восстановят 900 километров дорог. Фото: Минтранс ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что до конца 2026 года в Донецкой Народной Республике восстановят 900 километров дорог. К 2030 году в регионе отремонтируют три тысячи километров.

- Покрытие отремонтировали уже на участке более 145 километров. Продолжаем установку новых светофоров и дорожных знаков, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе наряду с ремонтом внутриквартальных и второстепенных дорог уделяют особое внимание благоустройству и поддержанию чистоты на основных автомагистралях. Сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» уже приступили к активной фазе уборки дорожного полотна в Орджоникидзевском районе.

Кроме того, в Минтрансе Республики сообщали, что Хабаровский край продолжает ремонт дорог в подшефном Дебальцево. Специалисты из региона-шефа выполнили ремонт дорожного покрытия на участке дороги по улице Димитрова.

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