В Мариуполе началась масштабная уборка основных автомагистралей

Уборка городских дорог охватывает все районы Мариуполя. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе наряду с ремонтом внутриквартальных и второстепенных дорог уделяют особое внимание благоустройству и поддержанию чистоты на основных автомагистралях. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» уже приступили к активной фазе уборки дорожного полотна в Орджоникидзевском районе.

- На проспекте 1 Мая дорожники вручную очищают бордюрную часть от пыли и грязи, затем спецтехникой вывозят весь собранный мусор, - рассказал Кольцов.

Для поддержания чистоты на улично-дорожной сети левобережья задействованы две вакуумно-уборочные машины. Они работают на таких участках, как улица Пашковского (от проспекта 1 Мая до улицы Олимпийской) и улица Олимпийская (от проспекта Победы до улицы 130-й Таганрогской дивизии).

Глава города заверил, что уборка городских дорог осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и охватывает все районы Мариуполя.

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