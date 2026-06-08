Андрей Чертков поздравил социальных работников ДНР с профессиональным праздником. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков встретился с социальными работниками и поздравил их с профессиональным праздником. Он отметил, что терпение, милосердие и мужество - это то, на чем держится их работа.

- Ни один закон, даже самый совершенный, не работает сам по себе. Именно руки соцработников превращают сухие строчки нормативных актов в реальное тепло, - сказал он.

Чертков добавил, что они работают в самых трудных местах - под обстрелами, в прифронтовых сёлах, в пунктах временного размещения. Помогают пожилым, людям с инвалидностью, семьям, которые попали в беду.

Он поблагодарил каждого соцработника, кто в это непростое время не опустил руки и не очерствел сердцем, а продолжает делать мир добрее.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выделят 393 млн рублей аграриям, пострадавшим от засухи 2025 года. Вопрос находится на личном контроле Главы ДНР Дениса Пушилина.

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