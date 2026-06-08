В 33 многоквартирных домах Тореза проведут капитальный ремонт (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 33 многоквартирных домах Тореза проведут капитальный ремонт за счет Фонда развития территорий. В зданиях заменят лифты и кровлю, отремонтируют фасады и подвалы, а также обновят инженерные системы.

Генеральный директор ФРТ Василий Купызин отметил, что фонд помогает развивать города Донбасса по нескольким направлениям: обновляет ЖКХ и поддерживает перезапуск экономики. Как управляющая компания свободной экономической зоны, ФРТ создает условия для занятости жителей, которые работают на промышленных предприятиях - участниках СЭЗ.

- За счет средств Фонда в городе проводят капремонт 33 многоквартирных домов. В них заменят лифты и кровлю, модернизируют инженерные системы, ремонтируют фасады и подвальные помещения, - сказал он.

Капремонт 33 домов в Торезе планируют завершить до конца года.

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