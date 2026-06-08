Более 16 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Фото: ТГ/Пушилин

За первую неделю в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие более 16 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, в июне проведут 450 открытых тренировок, мастер-классов и других физкультурных и оздоровительных мероприятий.

- Уже провели более 50 активностей для детей и взрослых: семейные мастер-классы по йоге, открытые тренировки по самбо, дзюдо, велосипедному и другим видам спорта. Также организовали первенство по тяжелой атлетике и турниры по плаванию, мини-футболу и настольному теннису, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что с 2022 года в ДНР при поддержке «Единой России» восстановили 32 спортивных объекта.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин отметил заслуги хоккейного клуба «Донецк». Команда успешно выступила на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи, завоевав бронзовые награды в престижной Лиге Будущих Чемпионов в возрастной категории 40+.

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