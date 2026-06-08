Заслуженные награды были вручены вице-президентам Федерации хоккея и фигурного катания на коньках ДНР Ивану Полищуку и Александру Сахарову. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин отметил заслуги хоккейного клуба «Донецк». Команда успешно выступила на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи, завоевав бронзовые награды в престижной Лиге Будущих Чемпионов в возрастной категории 40+.

Пушилин поздравил не только игроков и тренерский штаб, но и преданных болельщиков клуба, чья поддержка, несомненно, сыграла важную роль. Заслуженные награды были вручены вице-президентам Федерации хоккея и фигурного катания на коньках ДНР Ивану Полищуку и Александру Сахарову.

Глава ДНР подчеркнул, что это не просто победа, а значительный прорыв и триумф. Пушилин отметил кардинальное улучшение результатов команды: если в сезоне 2024/2025 хоккейный клуб «Донецк» занял 18-е место из 28 на финальных соревнованиях в Сочи, то в текущем сезоне команда сумела подняться на пьедестал, став бронзовым призером.

- Вот что значит характер, труд и вера в себя, - подчеркнул Денис Пушилин.

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