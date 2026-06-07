Поэтесса из Донецка Галина Боженко выпустила книгу для участников СВО

В новый сборник поэтесса Галина Боженко поместила свои самые жизнеутверждающие и боевые произведения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Новая книга донецкой поэтессы Галины Боженко называется «На горизонтах риска и любви». Ее карманный вариант предназначен для участников СВО. Об этом «КП Донецк» сообщила сама автор патриотического произведения.

- Книжкой очень удобно пользоваться. Можно с коптера сбросить, можно в нагрудный карман положить, - рассказала Галина Николаевна.

«На горизонтах риска и любви» - сороковая книга стихов Боженко. Первые 500 экземпляров, подписанных для бойцов, поэтесса уже передала командирам подразделений вместе с гуманитарной помощью, которая недавно прибыла в Донецк в рамках межрегионального патриотического автопробега «Путь к победе». Автоколонна проследовала от Владивостока до Донецка. Для мирных жителей и бойцов Донбасса активисты доставили 25 тонн благотворительного груза, собранного почти что всей страной.

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