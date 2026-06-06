В модельных библиотеках ДНР прошел литературный марафон ко Дню русского языка. Фото: ТГ/Желтяков

В День русского языка и день рождения Александра Пушкина в модельных библиотеках Донецкой Народной Республики прошел литературный марафон. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- Ключевым событием стал творческий вечер «И строки Пушкина звучат» в Центральной городской библиотеке Донецка в рамках акции «Русская весна». Для гостей вечера подготовили показ видеоролика о событиях Русской весны 12-летней давности, рассказ об истории праздника и о жизни великого поэта, - рассказал Желтяков.

Министр добавил, что программа завершилась чтением стихов и прослушиванием романсов на стихи Пушкина в исполнении читателей библиотеки.

Ранее сообщалось, что в День русского языка активисты «Молодой Гвардии Единой России» по Донецкой Народной Республике совместно с артистами молодежного театра организовали поэтический вечер в пункте временного размещения Ясиноватой.

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