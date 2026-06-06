В пункте временного размещения Ясиноватой организовали поэтический вечер. Фото: МГЕР ДНР

В День русского языка активисты «Молодой Гвардии Единой России» по Донецкой Народной Республике совместно с артистами молодежного театра организовали поэтический вечер в пункте временного размещения Ясиноватой.

Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе МГЕР по ДНР, активисты организации передали книги в ПВР.

- Сегодня мы провели литературный вечер в пункте временного размещения Ясиноватой, где проживают жители, прибывшие с освобождённых территорий. Для нас было важно организовать не просто культурное мероприятие, а создать возможность для людей познакомиться с русской литературой и её великими авторами. Кто-то открыл для себя творчество русских поэтов впервые, а кто-то вспомнил стихи, которые когда-то учил в школе, - рассказал представитель МГЕР ДНР Ярослав Боярчук.

Ранее Пушилин отметил, что Донбасс защитил право говорить на родном русском языке.

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