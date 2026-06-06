Пушилин заявил, что Донбасс защитил право говорить на родном русском языке. Фото: ТГ/Пушилин

6 июня отмечает День русского языка. Этот праздник имеет особое значение для всех жителей Донецкой Народной Республики.

- Мы защитили право Донбасса говорить на родном русском языке. Теперь наша задача – передать чистоту и величие русского слова, чтобы будущие поколения так же черпали силу из этого неиссякаемого источника, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин.

Праздник русского языка прочно связан с именем великого поэта Александра Пушкина.

Ранее Мариуполь и Санкт-Петербург отметили четвертую годовщину подписания соглашения о побратимских связях. Этот документ, подписанный 1 июня 2022 года, положил начало крепкой и плодотворной дружбе между двумя российскими городами, став основой для реализации десятков совместных проектов.

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