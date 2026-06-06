В ДНР разработали бронированный автомобиль скорой помощи. Фото: MAX/Масников

В Донецкой Народной Республике показали образец специализированного транспортного средства, созданного на базе автомобиля «Газель» и оснащенного броневой защитой класса БР-3. Транспорт будут использовать сотрудники скорой помощи.

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников совместно с министром промышленности и торговли ДНР Гургеном Малхасяном встретились с производителями санитарных автомобилей, производство которых запустили в Донецке.

- Проверил маневренность, качество сборки и уровень защиты представленного автомобиля. Следует отметить, что при его разработке были учтены все ранее поступившие замечания и дополнения от медицинских работников в части оснащения и технических характеристик, - рассказал Масников.

Ранее сообщалось, что в Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики строят врачебные амбулатории.

Кроме того, напомним, что больницы ДНР получат 8 автомобилей для первичной медико-санитарной помощи.

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