В ДНР завершилась первая неделя летней оздоровительной кампании. Фото: ТГ/Трофимов

В Донецкой Народной Республике завершилась первая неделя летней оздоровительной кампании. Как сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов, кампания набирает обороны. С каждым днем становится все больше детских улыбок, новых знакомств и интересных открытий.

- Для ребят педагоги создали атмосферу отдыха, в которой каждый ребёнок чувствует себя вовлеченным. Вожатые, воспитатели, руководители кружков и секций организовали разнообразные программы - творческие мастерские, спортивные эстафеты, интеллектуальные викторины и командные игры, - рассказал Трофимов.

Министр добавил, что школьники участвовали в экскурсиях, кружковых занятиях, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в поселке Новый Свет Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики создают детскую научную площадку «Космос».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До начала учебного года в Макеевской школе откроется «Дорожный класс»

Представители «Службы автомобильных дорог Донбасса» осмотрели Макеевскую школу, где вскоре будет открыт «Дорожный класс» (подробнее)