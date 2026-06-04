До начала учебного года в Макеевской школе откроется «Дорожный класс». Фото: «Служба автомобильных дорог Донбасса»

На базе Макеевской школы до начала учебного года откроется «Дорожный класс». Это новый проект для Донецкой Народной Республики, который утвердили в конце мая этого года. В Макеевской школе состоялось совещание по работе над открытием класса с участием представителей «Службы автомобильных дорог Донбасса».

- В оперативные сроки, до начала нового учебного года, задействованным в проекте организациям предстоит выполнить целый комплекс работ – по разработке и утверждению образовательных программ, оснащению дорожного класса, подготовке педагогов по тематике предпрофессионального образования и другие, - рассказали в «Службе автомобильных дорог Донбасса».

Проект реализуется под эгидой Федерального дорожного агентства «Росавтодор» и направлен на профориентацию молодого поколения и подготовку будущих специалистов дорожной отрасли Донбасса.

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