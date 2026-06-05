В ДНР прошли республиканские соревнования «Дельфины собирают друзей». Фото: MAX/Швец

В Донецкой Народной Республике прошли соревнования «Дельфины собирают друзей». Как сообщил министр спорта ДНР Максим Швец, на дорожках бассейна встретились спортсмены с нарушением слуха, зрения, интеллекта и поражением опорно-двигательного аппарата.

- Среди пловцов были и совсем юные ребята, и взрослые спортсмены, а также наши герои – ветераны боевых действий. Они доказывают, что сила духа способна преодолеть все, - рассказал Швец.

Отдельно министр поблагодарил родителей и тренеров спортсменов.

Ранее сообщалось, что в городе Ноябрьск на Ямале проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. Сборная Донецкой Народной Республики ярко заявила о себе: спортсмены завоевали уже две медали.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР прошел турнир по ловле рыбы на удочку среди детей.

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