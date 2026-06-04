В ДНР прошел турнир по ловле рыбы на удочку среди детей

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

В живописном селе Сергеевка Володарского муниципального округа ДНР определили юных чемпионов по рыбной ловле. Турнир на главный приз - Кубок - собрал молодых любителей этого увлекательного занятия из разных населенных пунктов Республики и был приурочен к Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в администрации Володарского округа.

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

Участники состязаний показали отличную подготовку, выдержку и спортивный дух. Соревнования прошли в азартной обстановке и принесли участникам массу положительных эмоций.

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

По итогам турнира победителями стали Дмитрий Жижкин и Данил Кирица из Мариуполя, которые заняли первое и второе места соответственно. Замкнул тройку лидеров Никита Балабанов из Старобешево.

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Отдельные участники удостоились специальных наград: Никита Балабанов получил в подарок удочку за «Самую техничную ловлю», а Вячеслав Виничук из Новокрасновки был признан самым удачливым рыбаком, так как поймал самую крупную рыбу.

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

Мероприятие прошло в рамках проекта «Выбор сильных», направленного на поддержку и развитие спортивных талантов среди молодежи.

В селе Сергеевка на местном водоеме прошли соревнования по ловле рыбы удочкой среди детей. Фото: ЕР ДНР

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