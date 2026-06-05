Спортсмены ДНР стали призерами Первенства России по тяжелой атлетике

У Николь Бронниковой есть все шансы показать себя на европейском уровне. Фото: ТГ/Швец

В городе Ноябрьск на Ямале проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. Сборная Донецкой Народной Республики ярко заявила о себе: спортсмены завоевали уже две медали.

В весовой категории до 71 кг успешно выступила Николь Бронникова. По итогам суммы двоеборья она завоевала серебряную медаль. Как сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, в рывке спортсменка покорила вес в 92 кг - это принесло ей серебро в данной дисциплине. В толчке Николь подняла 111 кг и заняла третье место.

Министр поздравил Николь и ее тренера, отметив перспективность спортсменки:

- Это отличный старт и прекрасная заявка на участие в Первенстве Европы, которое пройдет осенью. У Николь есть все шансы показать себя на европейском уровне!

Еще одну медаль сборной ДНР принесла Алевтина Фидрик. Она стала бронзовым призером в толчке, выступая в категории до 76 кг. В своей лучшей попытке Алевтина зафиксировала штангу весом 108 кг - этот результат позволил ей занять заслуженное третье место.

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