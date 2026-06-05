Медпатруль «Здоровье» будет работать с 8 по 11 июня 2026 года в Мариуполе. Фото: Минздрав ДНР

Медицинский патруль «Здоровье» будет работать в Мариуполе с 8 по 11 июня 2026 года. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он уточнил, что врачи будут работать на базе двух поликлиник Больницы интенсивного лечения.

- Отмечу, что практика выездных медицинских приемов уже доказала свою эффективность. В прошлом году по поручению Главы ДНР Минздрав Республики организовал работу двух бригад по 10 специалистов ведущих больниц Донецка в каждой, - говорит Кольцов.

Ранее сообщалось, что медучреждения Донецкой Народной Республики получат восемь автомобилей для первичной медико-санитарной помощи. Автомобили направят в Амвросиевскую, Волновахскую, Новоазовскую, Старобешевскую, Торезскую ЦРБ и ММКЦ «БИЛ» в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что Ямальский врач оказал медпомощь более двум тысячам пациентов из Волновахи.

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