Для детей ДНР росгвардейцы провели акцию «Каникулы с Росгвардией». Фото: Росгвардия

Военнослужащие группировки войск Росгвардии в Донецкой Народной Республике провели акцию для детей «Каникулы с Росгвардией». Для школьников устроили настоящий праздник с концертом и показательными выступлениями специалистов инженерной и кинологической служб.

- Для детей также организовали чаепитие, вручили памятные сувениры и провели фотосессию со служебной собакой. Школьники с большим интересом беседовали с росгвардейцами, задавали вопросы о службе в ведомстве и делились яркими впечатлениями, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Также один из военнослужащих выступил с авторским стихотворением.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Донецкой Народной Республике провели серию мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе провели «Праздник мяча» для детей и молодежи. Физкультурно-спортивное мероприятие прошло на стадионе «Западный». Юные жители города сами выбирали свой вид спорта по душе: футбол, волейбол, тэг-регби и гандбол.

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